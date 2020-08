Coronavirus, caso sospetto su traghetto Barcellona-Genova: 400 persone bloccate a bordo per ore (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus, caso sospetto su traghetto Barcellona-Genova: 400 a bordo C’è un caso sospetto di Coronavirus a bordo del traghetto Majestic della Grandi Navi Veloci proveniente da Barcellona e attraccato questa mattina nel porto di Genova: a bordo si trovano in totale 468 passeggeri, costretti a rimanere sull’imbarcazione per oltre cinque ore, fino a quando non è arrivato il via libera allo sbarco. In quel lasso di tempo, mentre la compagnia si impegnava a offrire acqua e prodotti da bar alle persone a bordo, un passeggero è stato preso in carico dal personale degli Uffici ... Leggi su tpi

L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 che purtroppo ha colpito la popolazione mondiale dai primi mesi di questo triste 2020, purtroppo non accenna ad arrestarsi. Nonostante in Italia la situazione ...

In Toscana 53 nuovi casi, nessun decesso: età media 32 anni, 5 rientrano dalla Sardegna

In Toscana sono 11.116 i casi di positività al Coronavirus, 53 in più rispetto a ieri (19 identificati in corso di tracciamento e 34 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispett ...

