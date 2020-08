Coronavirus – Boom di tamponi: i dati del bollettino di oggi 22 agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati appena 3 morti, 243 guariti e 1.071 nuovi casi (il dato più alto dal 12 maggio scorso, quando erano stati 1.402) a fronte di ben 77.674 tamponi effettuati in un solo giorno. oggi è risultato positivo l’1,37% dei test processati, in linea con i dati dei giorni scorsi. E’ stato il giorno con più tamponi in assoluto dall’inizio della pandemia, in quella che è ormai diventata una vera e propria caccia al positivo, che sta consentendo di individuare molti casi di rientro e tantissimi asintomatici. Le Regioni con il più alto numero di nuovi casi sono: Lazio (215), Lombardia (185), Veneto (160), Emilia Romagna ... Leggi su sportfair

