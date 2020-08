Coronavirus, Bonaccini: “Situazione sotto controllo, ma bisogna fare attenzione” (Di sabato 22 agosto 2020) BOLOGNA – Sull’emergenza coronavirus “per ora mi pare che la situazione, pur in crescita, sia ancora sotto controllo“. Lo dice il presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini. Intervistato da Sky Tg24 a margine del Meeting di Rimini, spiega Bonaccini partendo dal quadro nazionale: “Se guardiamo a quello che accade nel resto d’Europa, questo è un paese che in questo momento sta arginando meglio di altri la pandemia. Però i numeri sono in crescita, e credo sia dovuto, da quello che registriamo e studiamo, ai rientri da vacanze dall’estero o in giro per l’Italia. Si è abbassata molto l’età media dei positivi, seppur siano molto meno gravi di quando, qualche mese fa, avevamo i reparti di terapia intensiva pieni. Oggi ne abbiamo otto in Emilia-Romagna, erano quasi 500 solo qualche mese fa”. Però, raccomanda Bonaccini, “bisogna stare molto attenti, evitare di dire che il virus è sconfitto e chiedere alle persone di garantire e mantenere comportamenti adeguati. Ed evitare che per colpa di qualche imbecille o irresponsabile si debba tornare a chiudere quello che faticosamente, con grandi sacrifici, abbiamo riaperto. In questa regione, la situazione è oggi sotto controllo”.BONACCINI: “LA SCUOLA NON RIPARTE A SETTEMBRE? NON CI PENSO NEANCHE” Leggi su dire

