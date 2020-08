Coronavirus, Bonaccini al meeting di Rimini risponde a De Luca: “Per ora no al blocco degli spostamenti tra Regioni” (Di sabato 22 agosto 2020) “Abbiamo circa 80mila o qualcosa in più del personale della scuola, tracceremo il loro stato di salute attraverso i medici di base se non sarà possibile con le Asl, come siamo abituati alle parole abbiamo fatto i fatti. Perché secondo noi la scuola è insegnanti con gli studenti in presenza. La scuola è socialità”. “Abbiamo visto che c’è un aumento dei casi in Italia, molti di importazione, dobbiamo richiamare i giovani visto che l’età media del virus si è abbassata. Dobbiamo aggredirlo come stiamo facendo noi, con dieci mila tamponi al giorno e rispettando le restrizioni mascherine, distanziamento”. “Alla domanda su un possibile blocco degli spostamenti tra le Regioni, dopo l’idea paventata dal governatore della Campania ... Leggi su ilfattoquotidiano

