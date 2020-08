Coronavirus, bollettino 22 agosto: con questi numeri iniziò il lockdown (Di sabato 22 agosto 2020) Anche se per fortuna le terapie intensive sono quasi vuote rispetto a marzo, l’aumento costante dei contagi fa ripensare a quando tutto iniziò. (photo by omar marques/getty mages)I contagi di Coronavirus continuano a salire: questo dice il bollettino del 22 agosto diramato dal Ministero della Salute. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.071. Ieri erano stati 947. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. I decessi sono 3, portando il totale delle vittime a 35.430 da inizio emergenza. Il numero di tamponi effettuati oggi è 77.674. A preoccupare sono soprattutto i casi di rientro dalle vacanze, in particolare dalla Sardegna. Nel Lazio nelle ultime 24 ore si sono registrati 215 nuovi casi. Un dato giornaliero mai toccato in precedenza. Quasi la ... Leggi su chenews

