Coronavirus, blocco degli spostamenti tra Regioni: Bonaccini e Toti stoppano De Luca (Di sabato 22 agosto 2020) Il Coronavirus non rallenta e anzi si viaggia verso i mille contagi al giorno. Per ora però “non ci sono le condizioni” per reintrodurre il blocco degli spostamenti tra le Regioni: la proposta avanzata venerdì dal presidente della Campania, Vincenzo De Luca, non trova l’appoggio degli altri governatori, riuniti a Rimini per il Meeting di CL. “Non ritengo vi sia una emergenza clinico-sanitaria tale da presupporre o fare presagire ulteriori chiusure”, risponde chiaramente il presidente della Liguria, Giovanni Toti. Dello stesso avviso anche il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini: “In questo momento mi pare di no”, ha risposto a chi gli chiedeva se esiste un ... Leggi su ilfattoquotidiano

