Coronavirus, alla Casa Bianca sbarca una cura ‘miracolosa’ che lascia il mondo a bocca aperta: è un estratto di pianta tossica (Di sabato 22 agosto 2020) Sarebbe efficace contro il nuovo Coronavirus che da mesi sta attanagliando il pianeta. Si tratta di una cura presentata come ‘miracolosa’ contro il Covid-19, a base di una molecola estratta dall’oleandro. A renderla nota, portandola alla Casa Bianca, è stato Mike Lindell, amministratore delegato di ‘My Pillow’ e grande sostenitore del presidente Usa Donald Trump. Lindell, come si legge sul ‘New York Times’, ha dichiarato che “questa cosa funziona, è il miracolo di tutti i tempi”. Fino ad oggi, però, non esiste alcuno studio che abbia dimostrato la sicurezza e l’efficacia dell’oleandrina nel combattere il Coronavirus. Da millenni è ben nota la tossicità delle foglie e dei fiori ... Leggi su meteoweb.eu

Nuova vita alla piscina Finalmente via ai lavori

Partiranno nel mese di settembre o al massino i primi di ottobre i lavori per la riqualificazione energetica-edilizia e l’abbattimento delle barriere architettoniche della piscina comunale di Barga. L ...

Coronavirus, la città simbolo della ferocia del Covid a zero contagi. A Bergamo e provincia non succedeva da febbraio

Proprio a Bergamo tra metà marzo e metà aprile si erano poi registrati i picchi di contagiati anche di svariate centinaia ogni giorno con centinaia di vittime, tra l’altro poi risultate essere anche p ...

