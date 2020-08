Coronavirus, a Bergamo zero nuovi casi: è la prima volta da inizio pandemia (Di sabato 22 agosto 2020) Bergamo - Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si siano registrati nuovi casi di positività al Coronavirus . Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la ... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : Coronavirus, 17enne in terapia intensiva a Milano. Già sottoposti a tamponi familiari e amici che erano alla festa… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus a #Bergamo zero nuovi casi, è la prima volta dall'inizio della #pandemia #ANSA - rtl1025 : ?? #Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si siano registrati nuovi casi di pos… - Bluesoul1972 : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus a #Bergamo zero nuovi casi, è la prima volta dall'inizio della #pandemia #ANSA - Giacinto_Bruno : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la città simbolo della ferocia del Covid a zero contagi. A Bergamo e provincia non succedeva da febbraio… -