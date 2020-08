Coronavirus, a Bergamo nessun nuovo contagio: è la prima volta dall’inizio della pandemia (Di sabato 22 agosto 2020) Oggi nessun nuovo caso. È dalla fine di febbraio, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia, che nella provincia di Bergamo non si vedeva uno zero alla casella dei nuovi contagi. Da quando il virus ha cominciato a montare in queste zone si sono registrati picchi di centinaia di nuovi contagi al giorno, fino ad arrivare al 23 marzo quando è stata toccata la cifra massima di 715, con 251 vittime. Il numero di nuovi contagi stava scendendo da alcuni giorni: 17 nella giornata di ieri, 27 due giorni fa e ancora 13 il giorno prima. Ma mai era arrivato a toccare lo zero. L’attenzione resta comunque alta, specie alla luce dei casi di contagio dall’estero che si stanno registrando in Italia. Come negli aeroporti di Roma Fiumicino o di ... Leggi su open.online

rtl1025 : ?? #Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si siano registrati nuovi casi di pos… - fattoquotidiano : Coronavirus, 17enne in terapia intensiva a Milano. Già sottoposti a tamponi familiari e amici che erano alla festa… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus a #Bergamo zero nuovi casi, è la prima volta dall'inizio della #pandemia #ANSA - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? #Bergamo ha accolto con sollievo il fatto che oggi in città e provincia non si siano registrati nuovi casi di positività al… - MarianoEsbri : RT @corrierebergamo: Coronavirus, per la prima volta dopo sei mesi zero contagiati a Bergamo e provincia -