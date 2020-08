Coronavirus, 9 nuovi casi a Latina e provincia (Di sabato 22 agosto 2020) Rispetto a ieri, si registrano a Latina e provincia 9 nuovi casi di Coronavirus così distribuiti: 6 a Latina, 1 a Formia e 2 a Santi Cosma e Damiano. I casi, trattati tutti a domicilio, sono contatti di casi già noti e di rientrio dall’estero e da fuori regione. Leggi anche: Coronavirus nel Lazio, l’assessore alla Sanità: ‘Ci aspettiamo un notevole incremento dei casi legato ai rientri soprattutto dalla Sardegna’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

