Coronavirus, 63,8% dei nuovi casi trovati grazie a screening (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – Il 63,8% dei nuovi casi di Covid-19 diagnosticati tra il 3 e il 16 agosto è stato trovato grazie alla intensa attività di indagine, con identificazione e monitoraggio dei contatti stretti oltre che di screening. Il dato è contenuto nel bollettino settimanale sull'evoluzione dell'epidemia pubblicato oggi dall'Iss. Nel dettaglio nel periodo considerato il 31,5% nell'ambito di attività di contact tracing mentre il 32,3% dei nuovi casi è stato identificato tramite attività di screening. I rimanenti casi sono stati identificati in quanto sintomatici (31,2%) o non è riportata la ragione dell'accertamento diagnostico (5%). L'indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui soli ... Leggi su liberoquotidiano

