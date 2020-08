Coronavirus, 4 nuovi casi nel Casertano: “Non possiamo permetterci di sbagliare” (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Quattro nuovi casi di Covid nel comune di Villa di Briano, nel Casertano. La conferma arriva dal sindaco Luigi Della Corte. “Tre sono residenti in Villa di Briano e uno residente in altro comune ma domiciliato qui. Mai così tanti”, ha detto il primo cittadino. “Non sono casi isolati, ci sono contagi diffusi anche sui comuni limitrofi. Negli ultimi mesi c’è stata troppa disinvoltura nei comportamenti, rispetto alle regole previste dalle ordinanze. La voglia di lasciarci alle spalle i mesi più bui, ci sta conducendo verso un disastro sanitario, che, nel Sud, rischia di diventare ben più critico rispetto a ciò che abbiamo vissuto a Marzo e ad Aprile. È tempo di reagire. L’emergenza non è finita. ... Leggi su anteprima24

