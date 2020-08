Coronavirus, 215 nuovi contagi in 24 ore nel Lazio: mai successo dall’inizio della pandemia (Di sabato 22 agosto 2020) Il numero crescente di tamponi che si sta effettuando in queste ore porta dei numeri che forse non tutti si aspettavano. Nelle ultime 24 ore nel Lazio si riscontrano 215 nuovi positivi. Mai, dall’inizio dell’emergenza Coronavirus in Italia, la regione aveva registrato un numero così alto di nuovi positivi in una sola giornata. E’ il risultato di un lavoro di screening che probabilmente nei mesi del lockdown non era così approfondito, influenzato anche dai tantissimi tamponi effettuati anche a chi sta rientrando a casa dalle vacanze. Tamponi che permettono di scovare gli asintomatici che nei prossimi giorni avrebbero potuto contagiare i familiari, i colleghi di lavoro, gli amici e dare il via a focolai senza precedenti. E’ per questo che i numeri in qualche modo non ... Leggi su ultimenotizieflash

