Coronavirus, 160 nuovi casi in Veneto. Zaia: “Situazione sotto controllo” (Di sabato 22 agosto 2020) Coronavirus in Veneto: 160 tamponi positivi rilevati nelle ultime 24 ore. Ma Zaia assicura: “Qui la situazione è sotto controllo, stiamo facendo un lavoro capillare per frenare la nascita di nuovi focolai” Sono 160 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nessun … L'articolo Coronavirus, 160 nuovi casi in Veneto. Zaia: “Situazione sotto controllo” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

