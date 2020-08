Coronavirus: +1071 positivi, record nel Lazio (Di sabato 22 agosto 2020) Il numero dei casi di persone positive al Coronavirus in Italia sale ancora e dai +947 di ieri si passa ai +1.071 di oggi con un vero e proprio boom nel Lazio, dove si è toccato un record di +215 positivi, per lo più persone provenienti da luoghi di vacanza (97 dalla Sardegna) e tutti molto giovani. I decessi, però, in tutta Italia sono stati solo tre ed è diminuito anche il numero di ricoverati in terapia intensiva, -5 rispetto a ieri. Viene confermato dunque il trend che vede i casi di positivi in aumento, ma non gravi, anche se i ricoveri sono in leggero aumento, dai 919 di ieri ai 924 di oggi. Dei 17.503 attualmente positivi la maggioranza, ossia 16.515, è in isolamento domiciliare. Il numero totale di dimessi e guariti sale a 205.203, mentre ... Leggi su blogo

Corriere : Coronavirus, 1071 nuovi casi: ma 5 persone in meno in terapia intensiva - SkyTG24 : #Coronavirus in Italia, ultime news. Il bollettino: 1071 nuovi casi e 3 morti. Sono stati analizzati 77.674 tamponi… - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 agosto: 1071 nuovi positivi, 3 vittime e 5 persone in meno in terapia intensi… - MoriniSimone : Coronavirus, il bollettino di oggi 22 agosto: 1071 nuovi positivi, 3 vittime e 5 persone in meno in… - laurasanvito : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 22 agosto: 1.071 nuovi casi e 3 morti nelle ul... -