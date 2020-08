Coppa Free Fortnite al via domenica 23 agosto, dettagli e premi in palio (Di sabato 22 agosto 2020) La Coppa Free Fortnite arriva in un momento molto particolare per il gioco di Epic Games. Il Battle Royale si trova infatti ai ferri corti con Apple e Google, che hanno rimosso il titolo da App Store Play Store. Una mossa che di fatto ha reso impossibile agli utenti iOS e Android il download, precludendo quindi la possibilità giocarci. Ed è una mossa che non è partita per caso, quella dei due colossi, ma che risulta essere una risposta a Epic Games. Il team al lavoro sul Battle Royale aveva infatti tagliato il costo dei V-Bucks del 20% (passando da 9.99€ a 7.99€ per un pacchetto di punti, ad esempio, ndr). Ma nel farlo aveva reindirizzato i pagamenti direttamente ai propri canali, bypassando quelli di Apple e Google. Uno “sgarro” che, nella sostanza dei fatti, avrebbe visto le due compagnie ... Leggi su optimagazine

