Controesodo: vacanze finite per 3 italiani su 4, il bel paese la destinazione preferita (Di sabato 22 agosto 2020) “Con il Controesodo si concludono le vacanze estive per quasi tre italiani su quattro (73%) che hanno scelto di andare in vacanza nell’estate 2020 anche se non mancano quanti sono in partenza per fine agosto e settembre“: è quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti/Ixe’ in occasione del weekend di Controesodo estivo da bollino rosso secondo l’Anas. “Sono 21,1 milioni gli italiani che – sottolinea la Coldiretti – hanno deciso di concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese di agosto dell’estate 2020, con un calo dell’11% rispetto allo scorso anno a causa dell’emergenza coronavirus. Con l’emergenza sanitaria quest’anno si è rafforzata l’abitudine tutta nazionale a concentrare le ... Leggi su meteoweb.eu

Agenzia_Dire : Complice il timore per l'emergenza #Covid19 gli italiani hanno rimandato il più possibile la partenza. Il mese di a… - rtl1025 : ?? È il weekend del #controesodo - alcinx : RT @ColdirettiVene1: Controesodo. Coldiretti bilancio con luci e ombre per gli agriturismi veneti. Fine delle vacanze per tre italiani su q… - ColdirettiVene1 : Controesodo. Coldiretti bilancio con luci e ombre per gli agriturismi veneti. Fine delle vacanze per tre italiani s… - Agricolae1 : #CONTROESODO: @coldiretti /@istitutoixe ’, VACANZE FINITE PER 3 ITALIANI SU 4 - Agricolae -