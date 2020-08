Controesodo, traffico intenso: code di 9 km su A1 e 6 km su A30 (Di sabato 22 agosto 2020) Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico in questa giornata da bollino rosso, con traffico intenso e code su molti tratti autostradali e sulla viabilità statale che collega le località turistiche. Dalle ore 8.00 è attiva la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t e si concluderà alle ore 16.00. SITUAZIONE DEL traffico Di seguito le situazioni di maggiore criticità: A1: coda di 9 km tra Terre di Canossa-Campegine e Bivio A1/A15 verso Milano per lavori (uscita consigliata per chi proviene da Bologna quella di Reggio Emilia per il rientro a Fidenza); in direzione opposta, code di 4 km per lavori tra Fidenza e il bivio A1/A15; A1: code a tratti ... Leggi su meteoweb.eu

