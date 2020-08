Conte vicino all’addio: “Ringrazio tutti, ma non faccio marcia indietro” (Di sabato 22 agosto 2020) Mastica amaro l’allenatore dell’ Inter, Antonio Conte, che vede sfumare la possibilità di conquistare il suo primo trofeo internazionale cedendo in finale di Europa League contro il Siviglia. Ai microfoni di Sky Sport, l’ex ct della Nazionale ha analizzato ogni aspetto partendo proprio dal match: “La partita è stata dura e equilibrata, nel secondo tempo l’episodio poteva spostare la partita.Ne abbiamo avuto noi un paio a favore, poi c’è stato quell’episodio sfortunato da parts di Lukaku e da lì diventa tutto più difficile. Il Siviglia stava abbassando la qualità del palleggio, il rimpianto arriva fino ad un certo punto, i giocatori hanno dato tutto contro una squadra abituata a questo tipo di finali, con giocatori che l’hanno giocata e vinta diverse volte. Questo ha spostato ... Leggi su sport.periodicodaily

L’Inter ha perso una finale, ma rischia di allontanare il futuro. È decisamente peggio. Antonio Conte, visto venerdì sera, sembra ormai distante da tutto. Vicino solo a se stesso. Nel post partita ha ...

Siviglia-Inter 3-2: rivivi la diretta

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos (86' Gudelj), Reguilón; Banega, Fernando, Jordán; Ocampos (70' Munir), L. de Jong (85' En-Nesyri), Suso (77' Vazquez). INTER (3-5-2): Handan ...

