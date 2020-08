"Conte le ha telefonato per rimproverarla". Retroscena devastante, governo a pezzi. Sospetto: il 14 settembre vanno tutti a casa? (Di sabato 22 agosto 2020) Situazione fuori controllo sulla scuola, e Giuseppe Conte è stato costretto a telefonare a Lucia Azzolina per ordinarle di "Contenersi". Il Retroscena è del Messaggero e fotografa il clima di tensione massima che si respira nel governo: l'appuntamento del 14 settembre, con la riapertura delle scuole, è una congiuntura cruciale per la sopravvivenza del governo. Alla vigilia delle elezioni regionali del 20/21 settembre e con l'epidemia di coronavirus che gonfia i suoi numeri, fallire sarebbe l'anticamera della crisi. E la ministra della Istruzione sta facendo di tutto per avvelenare il clima, dando dei "sabotatori" a chi, tra presidi, professori e sindacati, fa notare come le scuole non siano pronte a ricominciare in sicurezza. ... Leggi su liberoquotidiano

