Conte: “Il ritorno in Italia? Ne è valsa la pena, non sono pentito” – VIDEO (Di sabato 22 agosto 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto al termine del match contro il Siviglia. Ecco le sue parole dopo il ko in Europa League Antonio Conte, tecnico dell’Inter, è intervenuto al termine del match contro il Siviglia. Ecco le sue parole: «L’Italia è casa mia, non potrei mai pentirmi. Non posso farlo perché ne è valsa la pena. Ho fatto un’esperienza incredibile, ringrazio in tutto questo gli interisti veri e anche la curva, mi hanno sempre supportato. Non era semplice da nemico sportivo, non posso dire di essermi pentito. A prescindere da tutto ne è valsa la pena e ho fatto un’esperienza incredibile». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

