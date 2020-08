"Conte, documenti confidenziali". Bechis lo stana: cosa ci nasconde (Di sabato 22 agosto 2020) Il governo italiano ha tenuto riservati fino ad oggi tutti i verbali del comitato tecnico scientifico che lo ha assistito nella gestione della crisi sul coronavirus costretto solo dal Tar del Lazio e dalla fondazione Einaudi a svelarne il Contenuto. Adesso lo ha fatto anche sulla segretezza sui dati dell'economia nei confronti dell'Unione europea. Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione, giovedì ha pubblicato uno dei dati macroeconomici ricorrenti, quello della produzione nel settore delle costruzioni del mese di giugno 2020. In Europa l'edilizia è tornata a crescere rispetto al mese precedente, trainata da quella francese che è salita del 12 per cento, rispetto però è -5,8% la media del Vecchio Continente. Mancano i dati italiani dal mese di marzo. In tabella, scrive Franco Bechis sul ... Leggi su liberoquotidiano

LegaSalvini : Conte con le sue scelte ha messo in ginocchio l'economia del Paese. E i documenti del Comitato Tecnico Scientifico… - Silvana22948848 : RT @Libero_official: II governo #Conte ha segretato i #documnenti della produzione edilizia: ca marzo il numero è sostituto dalla 'c' di co… - boettoisabella1 : RT @Libero_official: II governo #Conte ha segretato i #documnenti della produzione edilizia: ca marzo il numero è sostituto dalla 'c' di co… - Libero_official : II governo #Conte ha segretato i #documnenti della produzione edilizia: ca marzo il numero è sostituto dalla 'c' di… - marco_ooone : @ImolaOggi Attendono che anche gli eredi delle vittime siano defunti per dire la verità su questo caso. D’altronde… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte documenti Segreto di Stato su Ustica, la figlia di una delle vittime: “Ricorriamo al Tar”. Baresi: “Quelle carte sono già pubbliche” La Stampa Giuseppe Conte,il governo ha oscurato ad Eurostat le cifre macroeconomiche sulle costruzioni dell'Italia

Il governo italiano ha tenuto riservati fino ad oggi tutti i verbali del comitato tecnico scientifico che lo ha assistito nella gestione della crisi sul coronavirus costretto solo dal Tar del Lazio e ...

Contenimento Covid, i 7 candidati a sindaco di Floridia: le ultime su liste civiche

Floridia (Sr), agosto 2020 - Ridurre drasticamente il numero dei sottoscrittori necessari per le liste civiche. E’ la richiesta avanzata al presidente della Regione siciliana, al presidente dell’Assem ...

Il governo italiano ha tenuto riservati fino ad oggi tutti i verbali del comitato tecnico scientifico che lo ha assistito nella gestione della crisi sul coronavirus costretto solo dal Tar del Lazio e ...Floridia (Sr), agosto 2020 - Ridurre drasticamente il numero dei sottoscrittori necessari per le liste civiche. E’ la richiesta avanzata al presidente della Regione siciliana, al presidente dell’Assem ...