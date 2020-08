Contagi, liti tra le regioni sui blocchi E la Sicilia chiude gli hot spot dei migranti Governo irritato: no a campagna elettorale (Di sabato 22 agosto 2020) Il governatore della Campania: «A fine agosto vedremo se chiedere al governo di limitare la mobilità interregionale». La replica a distanza dei presidenti di Emilia-Romagna e Liguria. La Sicilia chiude gli hot spot Leggi su corriere

Il governatore della Campania si allarma per i nuovi casi di positività al Covid e ipotizza di poter richiudere la regione («Sono pronto a chiudere la Campania»). Il giorno dopo arrivano le repliche a ...Tre suicidi in una decina di giorni nelle carceri siciliane, con le vittime tutte accusate di violenze in famiglia, in un caso gravissime, tanto che hanno portato alla morte. Due sono accaduti a Pagli ...