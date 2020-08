Contagi da Coronavirus: in Germania più di 100 Scuole Chiuse (Di sabato 22 agosto 2020) La Germania, che ha già riaperto le Scuole, è stata costretta a chiudere più di 100 istituti a causa dell’aumento dei casi di Coronavirus. “Money” segnala che i Contagi per Coronavirus più diffusi sono nel Nord Reno Vestfalia, a Francoforte, Amburgo e Berlino. Chi frequenta le Scuole della Germania, che sono state aperte tre settimane fa, non è obbligato a tenere la mascherina ma deve mantenere la distanza. I casi scoperti, però, non hanno dato origine a focolai e gli istituti sono stati chiusi in via precauzionale. Leggi su youreduaction

