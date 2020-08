Consumate le risorse che il pianeta riesce a rigenerare in anno: oggi è Overshoot Day (Di sabato 22 agosto 2020) L’Earth Overshoot day è il giorno in cui esauriamo le risorse che il pianeta riesce a rigenerare in un anno. A rigor di logica dovremmo impiegarci, appunto, un anno. Invece generalmente raggiungiamo questo punto un mese prima e solo grazie al lockdown quest’anno abbiamo “guadagnato” un mese. Questa data, calcolata dal Global Footprint Network, indica … L'articolo Consumate le risorse che il pianeta riesce a rigenerare in anno: oggi è Overshoot Day NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

