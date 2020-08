Compra una busta di latte: quando lo versa nella tazza trova una coda di… (Di sabato 22 agosto 2020) Una donna Compra una busta di latte al supermercato, ma a casa trova una sorpresa sconcertante. quando lo versa nella tazza infatti trova un ospite assolutamente indesiderato. Disgustata dalla scoperta, la giovane decide di comunicare il fatto al padre che immediatamente fa partire una denuncia ai Carabinieri e al SIAN. La confezione non riportava una scadenza a breve termine, eppure il suo contenuto dimostrava il cattivo stato di conservazione della bevanda. Apparentemente la busta di latte non sembrava in cattivo stato, ma la scoperta fatta dalla ragazza aquilana ha dimostrato il contrario. La giovane giura che il cartone era sigillato e che l’animale che “viveva dentro” ... Leggi su velvetgossip

marcuzzo27 : @FabRavezzani È da follia lasciare una società che lo paga così tanto e gli compra chiunque lui vuole o quasi . Se ne pentirà . - AntoninoMaugeri : @MastriTina Il problema non è il giornale ma l'utente, secondo me non si è sfiorata la pedofilia, è pedofilia. Com… - CinquantaN : @BiondaBipolare Ecco, che c entra ora la ragazzina? Qua la colpa è solo del direttore del giornale e si chi lo comp… - itsxxmoonlight : RT @hallwayoongi: bts mondo dominazione, adesso raggiungiamo 1B in una settimana e la bighit si compra pure l'america e butta Trump nell'oc… - xitsgiuliax : RT @hallwayoongi: bts mondo dominazione, adesso raggiungiamo 1B in una settimana e la bighit si compra pure l'america e butta Trump nell'oc… -

Ultime Notizie dalla rete : Compra una "Compra con un clic": Triumph rivoluziona l'acquisto delle moto La Repubblica Compra una busta di latte: quando lo versa nella tazza trova una coda di…

Una donna compra una busta di latte al supermercato, ma a casa trova una sorpresa sconcertante. Quando lo versa nella tazza infatti trova un ospite assolutamente indesiderato. Disgustata dalla scopert ...

Beatrice, la commessa che aveva un sorriso per tutti

ISA BELLA SPAGNOLI Quando la figlia Chiara era piccina, Beatrice aveva dipinto la sua camera da letto trasformandola in un regno incantato. Non le comprava balocchi: preferiva confezionarli con le sue ...

Una donna compra una busta di latte al supermercato, ma a casa trova una sorpresa sconcertante. Quando lo versa nella tazza infatti trova un ospite assolutamente indesiderato. Disgustata dalla scopert ...ISA BELLA SPAGNOLI Quando la figlia Chiara era piccina, Beatrice aveva dipinto la sua camera da letto trasformandola in un regno incantato. Non le comprava balocchi: preferiva confezionarli con le sue ...