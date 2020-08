Como, blocca il treno e si abbassa i pantaloni: denunciato 45enne di Paderno (Di sabato 22 agosto 2020) Ha bloccato il treno azionando il freno di emergenza. Poi ha dato in escandescenze abbassandosi i pantaloni urlando contro il capotreno e la Polfer. Così un 45enne è rientrato a Paderno Dugnano da una gita a Como con una denuncia e una sfilza di reati contestati: dall’interruzione di pubblico servizio all’oltraggio passando per la violenza, … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

