Come sorelle anticipazioni ultima puntata: Cahide e le sue figlie incastreranno Cemal? (Di sabato 22 agosto 2020) Cahide ha cercato di fare il possibile per le sue figlie, arrivando anche a spostare il cadavere di Tekin, per far si che nessuno potesse accusarle dell’omicidio. Ma Cemal ha sempre un’arma da usare, questa volta che cosa farà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama dell’ottava e ultima puntata di Come sorelle che torna in onda al mercoledì. L’ottava puntata ci aspetta infatti il 26 agosto 2020 per il gran finale. Che cosa accadrà? Le tre sorelle riusciranno insieme alla loro mamma a sbarazzarsi di Cemal? Cahide potrebbe trovare le prove che dimostrano che era stato lui a uccidere suo marito…Le cose però sono ... Leggi su ultimenotizieflash

fartekho : @bienquixfaitmal ci sono libri su abilismo e specismo (Beasts of Burden di Taylor), razzismo e specismo (le sorelle… - shittyloki : raga sto morendo dal rdiere ma posso ridere come una cogliona adesso nella syanza con le mie sorelle che dormono - sherazadswift : RT @AleGam8: @_SpaceJay___ A volte mi chiedo: ma i bavosi non pensano mai che le figlie, mamme e sorelle - ovviamente non ci metto amiche -… - Simonet61794054 : come sorelle una film bellissimo spero che ci sia il seguito - Jimin_gif_pics : OK QUI CI SONO LE ANTICIPAZIONI DELL'ULTIMA DI #ComeSorelle HO UN'ANSIA ASSURDA MADÒ MI TREMA IL CULO. NON VEDO L… -