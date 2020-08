Colite ulcerosa, per etrolizumab risultati deludenti (Di sabato 22 agosto 2020) Colite ulcerosa: abbastanza deludenti i risultati degli studi di fase III condotti con etrolizumab per la patologia da moderatamente a gravemente attiva Sono piuttosto deludenti i risultati degli studi di fase III condotti con etrolizumab nella Colite ulcerosa da moderatamente a gravemente attiva. Il farmaco ha risposto bene come terapia di induzione in uno studio su due,… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Colite ulcerosa: individuato il ruolo di un enzima cruciale nella patologia

E' stato scoperto da un gruppo di ricercatori della Rutgers University-Newark un enzima che sembra avere un ruolo di primo piano nella colite ulcerosa, una patologia dell’apparato digestivo di tipo ...

