Cimici nei letti e controlli notturni delle presenze: rivolta nel centro di accoglienza (Di sabato 22 agosto 2020) Sono giorni caldi al 'Pampuri' di via Corsica, in città, e non solo per le temperature che si registrano. Gli ospiti del centro di accoglienza per migranti - attualmente sono 114, un numero che si ... Leggi su bresciatoday

Cimici nei Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cimici nei