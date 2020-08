Ciclismo, domani i campionati italiani. Fabio Aru rinuncia: “Bisogna prendere decisioni difficili” (Di sabato 22 agosto 2020) Un forfait di lusso ai campionati italiani di Ciclismo su strada. Fabio Aru ha deciso di rinunciare e non sarà quindi presente al via della corsa che si svolgerà domani a Cittadella. Il portacolori della Uae Emirates vuole prepararsi e arrivare nelle migliori condizioni di forma al Tour de France che scatta tra una settimana, sabato 29, da Nizza. “Poter indossare la maglia di Campione Italiano è stato un grandissimo onore e una delle più belle emozioni della mia vita – ha spiegato Aru sui social network – ora mi trovo al Sestriere e, unitamente al mio team, si è deciso, anche dopo le ultime impegnative gare cui ho preso parte (in pochi giorni), di concentrarmi sull’obiettivo principale della stagione e arrivare nelle migliori ... Leggi su sportface

