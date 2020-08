Ciclismo – Corridore del Team Ineos positivo al coronavirus: Ganna e altri 3 compagni si autoisolano (Di sabato 22 agosto 2020) Un nuovo caso di positività al coronavirus nel mondo del Ciclismo: si tratta dell’italiano Leonardo Basso del Team Ineos, che ha deciso di ritirare i suoi corrirdori dai campionati italiani di Ciclismo. Basso, che era risultato negativo martedì, è stato in contatto con alcuni compagni di squadra con i quali si allenato: Ganna, Puccio e Moscon hanno infatti deciso di mettersi in autoisolamento per 14 giorni.L'articolo Ciclismo – Corridore del Team Ineos positivo al coronavirus: Ganna e altri 3 compagni si autoisolano SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Giungono novità dai Campionati Italiani di ciclismo 2020 in corso di svolgimento in questi giorni. Leonardo Basso, corridore del Team Ineos, è risultato positivo al Covid-19 ed, stando a quanto ...

Dopo aver assegnato gli 'scudetti' della crono, i campionati italiani 2020 di ciclismo vivranno domani, domenica, la giornata clou con la prova su strada riservata ai professionisti con partenza da Ba ...

Dopo aver assegnato gli 'scudetti' della crono, i campionati italiani 2020 di ciclismo vivranno domani, domenica, la giornata clou con la prova su strada riservata ai professionisti con partenza da Ba ...