Ci siamo dimenticati dell'inquinamento: mascherine e guanti nelle reti da pesca, l'allerta di Fedagripesca (Di sabato 22 agosto 2020) Un danno per l'ambiente ma anche per le attività in mare: guanti e mascherine anti-Covid abbandonati in mare finiscono nelle reti da pesca, un ennesimo rifiuto altamente inquinante che si aggiunge a ... Leggi su globalist

El__Bandidos : @ncorrasco Ma falla finita,ci siamo dimenticati i verratti preso dal Pescara titolare indiscusso del psg,i Pirlo ch… - Vincenzo_sai81 : @NonEvoluto Alessandro secondo me dei giocatori che abbiamo oggi non solo lui nn avrebbe giocato in quella squadra.… - globalistIT : - 3l3n4M4n : @sprklalice A me è capitato centinaia di volte. Metà di queste a piani fatti, evento finito qualcuno mi dice sempre… - ilsignorkermit : @Sa_2810__ Purtroppo ci siamo dimenticati di essere stati bambini , se solo conservassimo un minimo di quel periodo… -

Ultime Notizie dalla rete : siamo dimenticati Tentativi di destabilizzazione in Bielorussia, ai confini con la Russia Antimafia Duemila Spezia, storia di un fenomeno che parla "Italiano"

Primo protagonista: Gabriele Volpi “il bianco più ricco d’Africa”. Lui, patron e mentore e braccio ricco dello Spezia, neo promosso in serie A. In Nigeria, il patron, ha trovato parte della sua fortun ...

Gol divorato e autorete in finale, ma la prima stagione di Lukaku all’Inter è stata eccezionale

Romelu Lukaku voleva essere l’uomo partita della finale di Europa League, lo è stato in avvio in positivo, ma nella ripresa lo è stato, ahi lui, in negativo. Sul 2-2 il belga si è divorato un gol, e p ...

Primo protagonista: Gabriele Volpi “il bianco più ricco d’Africa”. Lui, patron e mentore e braccio ricco dello Spezia, neo promosso in serie A. In Nigeria, il patron, ha trovato parte della sua fortun ...Romelu Lukaku voleva essere l’uomo partita della finale di Europa League, lo è stato in avvio in positivo, ma nella ripresa lo è stato, ahi lui, in negativo. Sul 2-2 il belga si è divorato un gol, e p ...