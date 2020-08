Chiude Porta Portese? (Di sabato 22 agosto 2020) Porta Portese, il mercato storico di Roma, è a rischio domani. I vigili hanno messo nero su bianco che senza garanzia dei contingentamenti degli accessi non si apre. E secondo il Messaggero è già sicuro che il mercato storico salterà perché gli operatori non riescono, e non vogliono più a pagare il servizio di vigilanza che, dicono, «spetterebbe all’amministrazione». E così i vigili sono decisi a bloccare tutto se le bancarelle allestiranno il loro mercatino senza occuparsi della sicurezza. I commercianti, in verità, sì sono divisi e il paradosso è che i regolari chiedono che il Comune si occupi del servizio di sicurezza (visto che a loro carico c’è l’occupazione di suolo di pubblico) mentre gli ... Leggi su nextquotidiano

LoVorresti : Ogni minima lacrima porta con sé il peso di qualcosa che ti fa male, che ti rovina, che logora dentro. Questo peso… - Dionisio_lysios : @Im_ImErUb @AnnaLizzy68 .. si chiude una porta e quanto prima si aprirà un portone. Si ritenga fortunata! .... Cer… - rickembecker : @JooshW9 Aggiungiamoci che ogni cristo di volta chiude sbattendo la porta in faccia a qualcuno dalle società. Dalla… - GreenMidnight1 : RT @Teo__Visma: La apre #Lukaku su rigore, la chiude #Lukaku con la zampata da rapace. Nella sua porta. E il #Siviglia è campione. #UELfi… - Codice_24 : RT @Teo__Visma: La apre #Lukaku su rigore, la chiude #Lukaku con la zampata da rapace. Nella sua porta. E il #Siviglia è campione. #UELfi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude Porta Roma, a Porta Portese folla e zero vigilanza: il Comune chiude il mercato Il Messaggero Discoteche chiuse e piazze piene: anche a Sanremo la strana estate 2020 ha un’assurda doppia faccia (Foto)

Poche le mascherine nelle zone della ‘movida’, il distanziamento è grande assente. Che senso ha tenere chiuse le discoteche se poi si creano assembramenti in città? Da una parte il deserto, dall’altra ...

Paltrinieri, il re delle acque libere. Tre titoli italiani (su tre) al tricolore di Grosseto: «Sembro Phelps»

Non ce n’è per nessuno, sia in vasca che in mare aperto. Dopo quelli sulle distanze di 2,5 e 10 chilometri, Gregorio Paltrinieri venerdì ha conquistato anche il titolo italiano di nuoto in acque liber ...

Poche le mascherine nelle zone della ‘movida’, il distanziamento è grande assente. Che senso ha tenere chiuse le discoteche se poi si creano assembramenti in città? Da una parte il deserto, dall’altra ...Non ce n’è per nessuno, sia in vasca che in mare aperto. Dopo quelli sulle distanze di 2,5 e 10 chilometri, Gregorio Paltrinieri venerdì ha conquistato anche il titolo italiano di nuoto in acque liber ...