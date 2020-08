Chelsea – Havertz, 100 milioni entro venerdì. Il Bayer non fa sconti (Di sabato 22 agosto 2020) Il Chelsea prosegue nel suo ruolo da protagonista del mercato. La società guidata da Roman Abrahmovich dopo aver presentato calciatori del calibro di Ziyech e Werner vuole calare il tris portando a Stamford Bridge Kai Havertz.Chelsea-Havertz: TUTTO entro VENERDÌcaption id="attachment 1007465" align="alignnone" width="300" Havertz (Getty Images)/captionIl fantasista tedesco è di proprietà del Bayer Leverkusen e la società tedesca non è intenzionata a fare sconti per la sua stella. La richiesta per il cartellino è di circa 90 milioni di sterline, vale a dire 100 milioni di euro. Il patron russo però sembrerebbe disposto a fare uno sforzo economico per inserire nella ... Leggi su itasportpress

Il giornalista di Sky Angelo Mangiante ha twittato su un possibile trasferimento di Thiago Silva al Chelsea. Il procuratore del brasiliano aveva offerto il proprio assistito alla società inglese, che ...

La squadra londinese è pronta a chiudere tre grandi colpi di mercato, dopo gli arrivi di Werner e Ziyech. Lampard può sorridere Un tweet di Angelo Mangiante ha fatto un po' di chiarezza sul mercato de ...

