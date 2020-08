Chanel Totti al mare in copertina, è polemica: di spalle in costume la ‘somiglianza’ con Ilary (Di sabato 22 agosto 2020) In edicola da poche ore, la copertina di Gente anticipata dai canali social del magazine ha già fatto infuriare mezzo web: Chanel Totti al mare con papà Francesco è vittima inconsapevole dei paparazzi. E argomento di discussione su Twitter dove la polemica per l’esposizione della ragazzina ha fatto schizzare in trend topic l’hashtag “Totti”. “A 13 anni – titola il settimanale sottolineandone l’età – Chanel Totti è la gemella di mamma Ilary”. Fotografata di spalle, la secondogenita del capitano e della conduttrice, è ritratta in costume. Leggi anche >> Ilary Blasi a Sabaudia in ... Leggi su urbanpost

