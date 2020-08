Champions:Psg-Bayern;Bolsonaro a Neymar 'siamo tutti per te' (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - RIO DE JANEIRO, 22 AGO - Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro fa gli auguri a Neymar, e lo sprona, in vista della finale di Champions League di domani tra Paris SG e Bayern Monaco. ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Orsato sarà il settimo italiano ad arbitrare una finale di #ChampionsLeague - FBiasin : Pieno #lockdown, in Francia decidono di chiudere definitivamente la #Ligue1. 'È evidente che per #Psg e #Lione il… - pisto_gol : Fabio Capello bacchetta Nagelsmann (33 anni) “Ha snaturato la squadra, gli schemi non servono servono i grandi gioc… - mony_carmy : Quando domani ci sarà la finale di champions e quelli che si divertono a dire che qualcuno che ci ha giocato per 1… - avvinnaurato : @FGiallorossa Anche il PSG è in finale di Champions dopo aver giocato con Borussia Dortmund, Atalanta e Lipsia.. chi vuol capire capisca -