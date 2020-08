Champions League, la carica di Muller: “È il miglior Bayern in cui abbia giocato. Mbappè e Neymar si possono controllare” (Di sabato 22 agosto 2020) Thomas Muller, grande protagonista della stagione del Bayern e già vincitore della Champions League con i bavaresi, è intervenuto in conferenza stampa dove ha presentato la sfida di domani contro il PSG.LE PAROLE DI Mullercaption id="attachment 1004239" align="alignnone" width="1024" Muller (getty images)/captionEcco le parole di Muller ai microfoni di Sky Sport:Sul Bayern: "Credo che sia la rosa più forte in cui abbia giocato negli anni in Baviera, siamo stati praticamente perfetti. Non affronteremo un avversario banale, ma c'è la giusta concentrazione".Su Neymar e Mbappè: "Sono giocatori forti, ma se vengono marcati in un certo modo, senza ... Leggi su itasportpress

OptaPaolo : 6 - Diego #Godin è solo il sesto giocatore nella storia a segnare sia in una finale di Coppa dei Campioni / Champio… - capuanogio : L’#Inter perde la finale di #Europeague contro il #Siviglia che a lungo gioca meglio anche se alla fine pesano gli… - SkySport : Psg-Bayern, cosa c'è da sapere sulla finale ? ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE #PsgBayern Domani alle 21:00 Su Sky Spor… - ItaSportPress : Champions League, la carica di Muller: 'È il miglior Bayern in cui abbia giocato. Mbappè e Neymar si possono contro… - tuttosport : ??? #Bayern, #Flick punta il #Psg: 'Ha tanta qualità, come il #Barcellona' ?? -