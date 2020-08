Champions League 2020/21, le fasce delle italiane: Inter e Lazio in terza, l’Atalanta spera (Di sabato 22 agosto 2020) La Champions League 2020/21 inizia a prendere forma. La nuova edizione della competizione continentale, reduce dalle final eight, è pronta a prendere il via. Ma prima spazio ai preliminari per la definizione completa di tutte le fasce in vista del sorteggio della fase a gironi. Juventus, Inter, Lazio e Atalanta sono le squadre italiane qualificate alla fase finale della rassegna continentale. E per tre di loro le fasce sono già definite, senza bisogno di aspettare l’esito dei preliminari. Ovviamente prima fascia per la Juventus, in virtù del titolo nazionale, il nono consecutivo in Italia. Situazioni differenti per Inter e Lazio che dovranno vivere l’urna di Nyon in ... Leggi su sportface

