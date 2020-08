Champions, il Psg sfida il Bayern. Conte-Inter, ore decisive (Di sabato 22 agosto 2020) ROMA - Vigilia della finale di Champions Legaue che vedrà il Bayern Monaco sfidare il Psg . Un incontro per provare a riavvicinarsi o, più probabilmente, per dirsi addio: ore decisive per il futuro di ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Psg-Bayern, cosa c'è da sapere sulla finale ? ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE #PsgBayern Domani alle 21:00 Su Sky Spor… - SkySport : LUCA TONI scherza: 'Auguri BAYERN MONACO, magari avessero me in attacco' ? ?? FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ??… - CorSport : ???#Psg, #Neymar: 'Vogliamo la #Champions per fare la storia' ?? - apetrazzuolo : CHAMPIONS - Psg-Bayern, Bolsonaro a Neymar: 'Siamo tutti per te' - DiMarzio : Immagini, attimi e sensazioni della vigilia della finale di #ChampionsLeague tra #Bayern e #PSG -