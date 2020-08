Challandes (ct Kosovo): «Muriqi? Spero firmi per la Lazio» (Di sabato 22 agosto 2020) Il ct del Kosovo, Bernard Challandes, ha parlato del possibile trasferimento di Muriqi alla Lazio. Le sue parole Bernard Challandes, ct del Kosovo, ha parlato del possibile trasferimento di Muriqi alla Lazio. Queste le parole alla Gazzetta dello Sport. Muriqi – «pero firmi per la Lazio, sarebbe un bell’acquisto. Una fortuna anche per la mia nazionale. Muriqi è diverso da Immobile, per stile di gioco ricorda Romelu Lukaku. Parliamo di due livelli differenti, ma è quel tipo di giocatore. Fisico, sempre pericoloso, tiene palla, fa sallire la squadra, uno che sposta le montagne. Lo vedo bene insieme a Correa. L’argentino gli gira intorno e lui tiene ... Leggi su calcionews24

frapietrella : Il c.t. del #Kosovo - personaggio totale di una nazionale piena di talenti costruita da 0 - presenta bomber… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il c.t. del Kosovo presenta #Muriqi: 'Un fighter alla #Lukaku. Lazio, bel colpo' #calciomercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Il c.t. del Kosovo presenta #Muriqi: 'Un fighter alla #Lukaku. Lazio, bel colpo' #calciomercato - sportli26181512 : Il c.t. del Kosovo presenta Muriqi: 'Un fighter come Lukaku. Lazio, bel colpo': Il c.t. del Kosovo presenta Muriqi:… - Gazzetta_it : Il c.t. del Kosovo presenta #Muriqi: 'Un fighter alla #Lukaku. Lazio, bel colpo' #calciomercato -