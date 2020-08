Centro Democratico, c’è la nuova adesione di Jacopo Zagarese (Di sabato 22 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Giuseppe Puzio, coordinatore provinciale di Centro Democratico a Benevento, in accordo con il Prof. Raimondo Pasquino, coordinatore regionale del partito, danno il benvenuto al nuovo membro Jacopo Zagarese, affidandogli il coordinamento cittadino giovani del Centro Democratico e la delega alla sostenibilità ambientale. Così il partito aumenta la rete di adesioni, che va infittendosi sempre più, arricchendosi di personalità giovani e dinamiche. Giovane imprenditore, Zagarese è un rivoluzionario nel mondo industriale dei disinfettanti e dell’industria 4.0. Sostenitore del territorio sannita, aspira a realizzare una filiera 100% Made in Sannio, che attragga imprenditori ... Leggi su anteprima24

maumartina : Io non credo a un ritorno del centro-sinistra col trattino come immagina Bettini. Servirebbe invece uno sforzo inno… - BellomoAlexis : A parte il fuori di cucuzza che ha scritto questo incubo, ma ve lo immaginate un governo con questi 3 pagliaccetti… - David7883671141 : Fa schifo solo pensarlo - marketingpmi : @BimbiMeb @vanabeau E cmq riguarda tutti. Da @Azione_it a @Piu_Europa a @ItaliaViva E' un problema generale che, p… - AntonioGraziani : Semo fritti allora!!!! : # -

Ultime Notizie dalla rete : Centro Democratico

SalernoToday

Sono state complessivamente 27 le liste depositate. Otto i candidati alla carica di presidente: Vincenzo De Luca (Pd), Valeria Ciarambino (M5s), Giuliano Granato (Potere al Popolo), Stefano Caldoro (c ...“Ci sono candidati di cui non si condividono le idee. Ci sono poi candidati pericolosi per le loro idee. E lo sono ancora di più se si tratta di donne che parlano di donne. Frase nel profilo FB di Sus ...