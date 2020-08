«C’è un complotto contro il vaccino». Parola di Trump (Di sabato 22 agosto 2020) Se ancora non abbiamo un vaccino contro il Covid è colpa del «deep state». Parola di Donald Trump: «il deep state, o chi per lui, alla Food and Drug Administration (l’agenzia che autorizza i farmaci, ndr) ostacola le case farmaceutiche nell’arruolare le persone per testare i vaccini» ha twittato il presidente. «Ovviamente sperano di ritardare l’esito oltre il 3 novembre». Secondo Trump, il complotto intende impedire che il vaccino sia validato entro le elezioni presidenziali e privare la sua amministrazione … Continua L'articolo «C’è un complotto contro il vaccino». Parola di Trump proviene da ... Leggi su ilmanifesto

