Cavani, incredibile: salta l’approdo al Benfica per… le sue richieste economiche (Di sabato 22 agosto 2020) Edinson Cavani non sarà un calciatore del Benfica. Nelle scorse ore, la firma sembrava essere ad un passo ma a quanto pare la trattativa è saltata del tutto a causa delle richieste troppo esose dell'attaccante nei confronti del club.Cavani al Benfica saltaSecondo i media portoghesi A Bola e Record, sia nella versione cartacea che online, Cavani al Benfica, ormai, non sa da fare. Nessun dubbio per i media lusitani che assicurano che le due parti hanno interrotto una trattativa che sembrava in fase di chiusura a causa della mancata intesa economica. Le pretese dell'entourage dell'attaccante uruguaiano sarebbero state esagerate. Si parla di 30 milioni di euro netti per tre anni di contratto, una cifra praticamente impossibile ... Leggi su itasportpress

