Cavani chiede troppo, il Benfica gli dice di no (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 22 AGO - Edinson Cavani non va più al Benfica. La trattativa, come riporta la stampa portoghese, è saltata per le richieste economiche del bomber uruguayano, che era volato a Lisbona ... Leggi su corrieredellosport

GladiatorFabry : @andryroma @26_maggio13 @AweSimo8 Più che cammina, in quanto a caratteristiche non è proprio la torre chiesta da In… - fakefuga : @MarcoValerioBav Cavani purtroppo ho letto che chiede un patrimonio, tu che ne pensi di Olivier? - Diegosper : @Marmat83 che pagliacci. Rinnovato il contratto a qualunque catorcio vecchio presente in rosa, ma cavani no. Che po… -