Caterina Balivo fa una rivelazione inattesa: “Avrò il lato B come Wanda Nara…” (Di sabato 22 agosto 2020) Simpatica gag tra Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera Continuano le vacanze estive per Caterina Balivo che dopo l’addio a Vieni da me al momento non ha nessun progetto sul piccolo schermo. Di recente, attraverso il suo account Instagram la professionista napoletana ha confidato qualcosa di inatteso. In poche parole la 40enne vorrebbe il lato B come quello di Wanda Nara. In pratica la conduttrice ha messo in sena una divertente gag gag col marito Guido Maria Brera. Nello specifico l’ex padrona di casa di Detto Fatto ha mostrato a i suoi seguaci il suo personal trainer dicendo: “Il mio nuovo allenatore mi farà avere in un anno un lato B come Wanda Nara. Visto che è il mito di mio ... Leggi su kontrokultura

