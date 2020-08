Catania, smentito incontro con Tacopina e coinvolgimento progetto Sigi (Di sabato 22 agosto 2020) Il Catania e Joe Tacopina, noto avvocato americano con la passione per il calcio, un amore finora mai sbocciato. Tante parole e zero fatti con Tacopina che ha sempre affermato di avere un interesse concreto per il club etneo senza però mettere nero su bianco. Oggi la Sigi Spa, proprietaria del 95,4% delle quote azionarie del Calcio Catania Spa, dopo aver appreso, attraverso alcuni organi di stampa, della nuova visita a Catania dell'imprenditore italo-americano Joe Tacopina, ha smentito l’esistenza di riunioni aventi ad argomento l’ingresso dell'avvocato americano nella compagine societaria, mentre conferma il perdurante impegno per il consolidamento dello staff tecnico e societario. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

TAORMINA – Il magnate italo-americano Joe Tacopina è in arrivo in Sicilia. Voci sempre più insistenti lo danno intenzionato ad entrare nel Calcio Catania, che ha da poco una nuova proprietà dopo la lu ...

