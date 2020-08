Catania – Primo trapianto di utero in italia eseguito presso Ospedale Cannizzaro (Di sabato 22 agosto 2020) L’equipe ha effettuato il delicato intervento su una paziente di 30 anni alla quale è stato trapiantato l’organo eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l’Azienda ospedaliera Cannizzaro, il Primo trapianto di utero in italia. La paziente è una donna siciliana di 30 anni. La donatrice è una donna di Firenze … Leggi su periodicodaily

SkyTG24 : Catania, eseguito con successo il primo trapianto di utero in Italia - HuffPostItalia : A Catania il primo trapianto di utero in Italia - Corriere : Primo trapianto di utero in Italia: a Catania il centro pilota per l’intervento - lightmoon972 : RT @ultimenotizie: Eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di #Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, il pri… - Rivalevante : Catania, eseguito il primo trapianto di utero in Italia da deceduta -