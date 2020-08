Catania, eseguito un trapianto d’utero: è il primo caso in Italia (Di sabato 22 agosto 2020) Grande soddisfazione a Catania, dove è stato raggiunto un importante traguardo medico. Al Centro Trapianti, infatti, è stato eseguito il primo trapianto di utero in Italia. Un risultato che è valso i complimenti anche del Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. primo trapianto di utero a Catania Negli anni, decenni e secoli l’Italia ha sempre abituato ad importanti risultati nel campo della medicina: dall’identificazione di una sindrome rarissima nei bambini, fino al fegato mantenuto in vita per 23 ore per un trapianto record, la sanità Italiana è capace di mostrare punte di eccellenza. È il caso del ... Leggi su thesocialpost

SkyTG24 : Catania, eseguito con successo il primo trapianto di utero in Italia - LaStampa : Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia - TgrSicilia : A #Catania eseguito il primo #trapianto d'utero in Italia. L'intervento al Centro Trapianti del Policlinico, in col… - Italpress : Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia - princigallomich : Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia -