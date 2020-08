Catania, eseguito il primo trapianto di utero in Italia da deceduta (Di sabato 22 agosto 2020) L'equipe ha effettuato il delicato intervento su una paziente di 30 anni alla quale è stato trapiantato l'organo Leggi su repubblica

repubblica : Catania, eseguito il primo trapianto di utero in Italia da deceduta - juventina__1897 : RT @LaStampa: Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia - alinatede : RT @LaStampa: Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia - MediasetTgcom24 : Primo trapianto di utero in Italia: l'intervento eseguito a Catania #trapiantoutero - LaStampa : Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Catania eseguito Eseguito a Catania il primo trapianto di utero in Italia La Stampa Catania, eseguito su una paziente 30enne il primo trapianto di utero in Italia

Straordinario intervento e motivo di orgoglio per la sanità siciliana. Al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, è stato eseguito il primo ...

Catania, eseguito il primo trapianto di utero in Italia da deceduta

Eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, il primo trapianto di utero da deceduta in Italia. L'equipe composta dai professori Pie ...

Straordinario intervento e motivo di orgoglio per la sanità siciliana. Al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, è stato eseguito il primo ...Eseguito al Centro Trapianti del Policlinico di Catania, in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Cannizzaro, il primo trapianto di utero da deceduta in Italia. L'equipe composta dai professori Pie ...